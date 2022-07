Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Maserati entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 01:30 Uhr ein Maserati im Karlsbader Ring entwendet. Bislang unbekannte Täter näherten sich, vermutlich fußläufig, dem Fahrzeug und entwendeten den in einer Garageneinfahrt abgestellten Maserati. Anschließend fuhren sie in zunächst unbekannte Richtung davon. Durch den Besitzer konnte das Auto allerdings am Sonntagmorgen gegen 10:15 Uhr in Hochspeyer bei Kaiserslautern geortet werden, ehe eine Ortung nicht mehr möglich war. Die hinzugerufenen Beamte konnte das Auto vor Ort allerdings nicht mehr feststellen.

Bei dem Auto handelt es sich um einen Maserati Levante S in der Farbe blau mit den Kennzeichen KA-IT-555.

Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell