Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kleinkraftrad-Fahrerin nach Verkehrsunfall stationär im Krankenhaus

Hamm-Mitte (ots)

Eine 60-jährige Rollerfahrerin wurde am Montag, 27. September 2021, gegen 17.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Goethestraße / Schillerstraße schwer verletzt. Sie befuhr mit ihrem Roller die Schillerstraße in westliche Richtung, als es im Kreuzungsbereich zu der Goethestraße zu einem Zusammenstoß mit dem Dacia eines 67-Jährigen kam. Der Autofahrer beabsichtigte zum Unfallzeitpunkt von der Goethestraße, aus Richtung Innenstadt kommend, nach links in die Schillerstraße abzubiegen. Die 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 900 Euro beziffert. (as)

