Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach- Fahrzeug prallte gegen die Schutzplanke

Niederfischbach (ots)

Am 25.01.2021, gegen 01:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger die Landesstraße 280 aus Freudenberg kommend in Richtung Kirchen. Eine den Witterungsverhältnisse nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit -winterglatte Fahrbahn- führte dazu, dass der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen die Schutzplanke, drehte sich dann, um anschließend auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand zu kommen. Der junge Fahrer blieb unverletzt; Sachschaden entstand am Fahrzeug und an den Schutzplanken von insgesamt ca. 3000EUR.

