Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Pkw fährt bei schneeglatter Fahrbahn in ein Waldstück

Herdorf (ots)

Am 24.01.2021, gegen 10:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Seat die Kreisstraße 101 aus Kirchen kommend in Richtung Herdorf. Im Verlauf der Waldstrecke, oberhalb der Ortslage Dermbach, kam der Pkw infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. In einer Linkskurve kam der Pkw dann von der Straße ab und blieb schließlich in einem Getrüpp stehen. Der Fahrer blieb unverletzt; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell