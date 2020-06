Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Handy-Shop; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Vodafone-Shop in der Fußgängerzone ein.

Die Menge des entwendeten Diebesguts und die Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest.

Da die Einbrecher mit brachialer Gewalt Türen geöffnet haben, wurde die Berufsfeuerwehr Heidelberg zur Absicherung und Verschalung der Haupteinbruchstelle hinzugezogen.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsgeschehen selbst, sowie zu verdächtigen Personen und oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell