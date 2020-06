Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Radfahrer übersehen

Mannheim (ots)

Einen Fahrradfahrer übersah ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Mannheim, als er am 06.06.2020 um 13:00 Uhr von einer Tankstelle in der Untermühlaustraße mit seinem Kleinwagen wieder auf die Straße fahren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 56-jähriger Radfahrer aus Mannheim leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 1100 Euro.

