POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eingebrochen wurde in der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 08 Uhr in das Kellerabteil einer Seniorenwohnanlage in der Rathausstraße. Bislang unbekannter Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise in den Keller der Wohnanlage und drang gewaltsam in das ...

mehr