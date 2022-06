Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol Unfall verursacht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unter Alkoholeinfluss verursachte am frühen Sonntagmorgen ein 36-jähriger Mann in Ketsch einen Verkehrsunfall. Der Mann befuhr gegen 4 Uhr mit seinem Hyundai die Gutenbergstraße in Richtung Walldorfer Straße. Beim Linksabbiegen in die Bahnhofsanlage verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn am und prallte gegen einen geparkten Mini. Anschließen setzte er seine Fahrt einfach fort, fuhr über die Grünanlage in die Scheffelstraße, wo er gegen einen großen Stahlcontainer prallte, wo seine Fahrt schließlich endete. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, kümmerte sich um den 36-Jährigen, der sich eine blutende Verletzung am Kopf zugezogen hatte.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Dem Mann, der schließlich zur Behandlung seiner Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

