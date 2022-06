Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Region: Serie von Autoaufbrüchen - Zielrichtung Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder; Zeugen gesucht

Dossenheim/Region (ots)

Die Serie von Autoaufbrüchen in der Region, bei denen vornehmlich hochpreisige BMWs aufgebrochen wurden, reißt nicht ab.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Dossenheim bislang fünf BMWs aufgebrochen, aus denen dann entweder die Navigationsgeräte oder die Multifunktionslenkräder, oder beides entwendet wurde.

Die Taten ereigneten sich nach ersten Erkenntnissen nach 3 Uhr am Freitagmorgen in der Anne-Frank-Straße, in der Lise-Meithner-Straße, in der Sophie-Scholl-Straße, sowie in der Silbershohl und der Sudentenstraße.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 50.000.- Euro.

Die Tat in Dossenheim ist die Fortsetzung einer Serie, die Anfang Merz 2022 in Schwetzingen ihren Anfang nahm und mittlerweile mehr als 50 Fahrzeuge in der gesamten Region betraf.

Schwerpunkte der Taten liegen im Raum Schwetzingen und Hockenheim sowie entlang der B 3 mit Weinheim und seinen Stadtteilen und in Dossenheim, das mittlerweile zum dritten Mal von den Aufbrechern heimgesucht wurde.

Der Gesamtschaden wird auf rund 350.000.- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen in allen Fällen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

