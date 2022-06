Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: 29-Jähriger im Club körperlich angegriffen; Polizei ermittelt und sucht dringend Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr eilte ein 29-Jähriger einer 24-jährigen Frau in einer Lokalität in der "Unteren Straße" zur Hilfe, nachdem diese von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und in der Folge belästigt wurde.

Der 29-Jährige stellte den Unbekannten noch im Club zur Rede. In der Folge entwickelte sich in der Bar ein Streitgespräch, das wiederum in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. In der Folge gingen mehrere Männer dazwischen und schlugen sowie traten auf den 29-Jährigen ein. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und verlor offenbar kurzzeitig das Bewusstsein. Anschließend verlagerten sich die Streitigkeiten auf die Straße, vor den Club. Dort sollen zwei bis drei der bislang nicht bekannten Männer nochmals körperlich auf den bereits verletzten 29-Jährigen eingewirkt haben. Erst nachdem die 24-Jährige zur Hilfe eilte, sollen die Männer von ihrem Opfer abgelassen und sich in Richtung des Clubeingangs entfernt haben. Der 29-Jährige erstattete daraufhin Strafanzeige und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

Bekannte Personenbeschreibung:

1. männlich, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, ca. 185 cm groß, schwarzer Dreitagebart, schwarze ca. 3-4 cm langes Kopfhaar, gebräunte Hautfarbe, dunkle Augen, dunkle Jeans, dunkles Oberteil, auffällig helle Zähne, schwarze Schuhe

2. männlich, ca. 35-40 Jahre leicht gebräunte Hautfarbe, kräftige Statur, sehr kurze Haare, ca. 170-180 cm groß, dunkle Auge, dunkler Dreitagebart, schwarze Schuhe

3. unbekannt

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Männern geben können, sich unter der Tel.: 06221 99 1700 zu melden. Zeugen, die zudem die Situation im Club oder vor der Lokalität mitbekommen haben, werden ebenfalls gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell