Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: alkoholisierte Unfallverursacher versuchen zu flüchten - Festnahme

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Am Samstag gegen 23:20 Uhr verständigten Passanten die Polizei, nachdem ein VW-Fahrer die Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts befuhr und beim Linksabbiegen in die Fahrlachstraße rechts von Fahrbahn abkam. In der Folge geriet das Fahrzeug auf die Grünfläche und prallte gegen eine dortige Ampel. Die beiden verletzten 53 und 33 Jahre alten Fahrzeuginsassen verließen daraufhin selbstständig das Unfallfahrzeug. Anstatt das Eintreffen von Polizei-und Rettungskräfte abzuwarten, ergriffen die Männer allerdings die Flucht.

Als die Beiden sich offenbar in einem Gebüsch vor den hinzugerufenen Einsatzkräften verstecken wollten, stürzten diese einen Hang hinunter. Während der 33-Jährige verletzt am Boden liegen blieb, flüchtete der 53-Jährige wiederum weiter zu Fuß in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. Polizeikräfte, die bereits die Fahndung aufgenommen hatten, konnten den sichtlich alkoholisierten Mann daraufhin festnehmen. Der 33-Jährige, der sich am Bein verletzt hatte und ebenfalls alkoholisiert war, wurde schließlich mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Auch dessen 53-Jährige Begleiter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 33-Jährigen einen Wert von über 1 Promille, bei dem 53-Jährigen rund 0,5 Promille. Beiden Männern wurde noch im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der VW wurde sichergestellt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere die Frage, wer von den beiden Männern gefahren ist und den Unfall verursacht hat, ist bislang noch ungeklärt und bedarf der weiteren Abklärung.

