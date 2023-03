Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17:15 Uhr in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen ereignete. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel auf der Wolfgang-Brumme-Allee an der Kreuzung zur Konrad-Zuse-Straße an, da die Ampel Rotlicht zeigte. Dies übersah mutmaßlich der 22-jährige Lenker eines Ford Transit und fuhr nahezu ungebremst auf den stehenden Opel auf. Die 32-jährige Ford-Lenkerin, der 22-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie dessen 19-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Insassen des Ford mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Ford Transit entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro, der Sachschaden an dem Opel beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch die bis gegen 19:00 Uhr andauernde Unfallaufnahme bildete sich im Feierabendverkehr ein deutlicher Rückstau. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Status der Ampelschaltung zur Unfallzeit machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07031 13-2500 oder boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

