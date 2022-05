Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Einfamilienhauses nach Blitzeinschlag in benachbarte Stromleitung

Riedelberg (Kreis Südwestpfalz) Riedelberg (Kreis Südwestpfalz) - (ots)

Zeit: 19.05.2022, 21:05 Uhr

Ort: 66484 Riedelberg, Zollhausstraße. SV: Ein Blitzeinschlag in eine Stromleitung mit anschließendem Brand der Stromleitung führte am Abend des 19. Mai zu einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus, der Sachschaden von rund 300.000 Euro verursachte, nachdem die Stromleitung auf das Dach des Anwesens gefallen war und einen Vollbrand des Dachstuhls ausgelöst hatte.

Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig unversehrt aus dem Haus retten. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Contwig, Hornbach, Dellfeld, Käshofen, Bechhofen, Dietrichingen, Großbundenbach, Großsteinhausen, Kleinsteinhausen, Riedelberg, Bottenbach sowie die Atemschutzkomponente Mitte des Landkreises Südwestpfalz mit Sitz in Lemberg. Der Einsatz wurde mit Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land abgewickelt. Im mehrstündigen Einsatz befanden sich insgesamt 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 28 Feuerwehrfahrzeugen, mehrere Rettungsfahrzeuge, Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zweibrücken sowie Mitarbeiter von Fachbehörden und Versorgungsunternehmen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell