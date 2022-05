POL-PDPS: Fischerhütte aufgebrochen

Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, dem 18.05.2022, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Zweibrücker Innenstadt in eine Wohnung eingebrochen und daraus hochwertiger Schmuck, sowie eine kleinere Menge Bargeld entwendet. Der oder die Täter hatten sich offenkundig die Abwesenheit der Wohnungsinhaberin zunutze gemacht, um in Räumlichkeiten einzudringen. Der Wert des entwendeten Schmucks dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. ...

