Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Betrunkener pöbelt Passanten an

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrere Zeugen meldeten am Mittwoch kurz vor 16:00 Uhr, dass in der Bondorfer Straße in Mötzingen Passanten von einem betrunkenen Mann angeschrien und angepöbelt wurden. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg stellte einen 28-jährigen Mann fest, der augenscheinlich stark betrunken war, über den Rathausplatz torkelte und immer wieder gegen einen an der Bushaltestelle stehenden Bus klopfte. Der Mann, der sich kaum selbstständig auf den Beinen halten konnte, schrie herum und pöbelte auch noch im Beisein der Polizeistreife Passanten an, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund seines Zustandes nicht durchgeführt werden. Nach ärztlicher Feststellung seiner Haftfähigkeit und richterlicher Bestätigung wurde der Mann zur Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Herrenberg untergebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell