POL-FR: Dettighofen: Motorradfahrer verletzt sich leicht

Am Montagmittag, 20.06.2022, hat sich ein 54 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt, als er auf der L 163 zwischen Jestetten und Dettighofen von der Straße abgekommen war. Ausgang einer übersichtlichen Kurve war der Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts geraten und gestürzt. Er verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei schätzungsweise 2000 Euro. Fremdschaden wurde keiner verursacht.

