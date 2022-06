POL-FR: Landkreis Emmendingen -- Schwerer Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit drei Schwerverletzten

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Montag, 20.06.2022, haben Unbekannte einen freistehenden Geldautomaten in der Bergseestraße in Bad Säckingen angegangen. Gegen 01:30 Uhr löste die Alarmanlage des Automaten aus. Am Automaten waren Hebelspuren vorhanden. Der Aufbruchsversuch missglückte jedoch, der Automat hielt stand. Die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen bittet ...

