Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath

Overath - Polizei stoppt zwei Drogenfahrten

Rösrath / Overath (ots)

Am Mittwoch (08.06.) konnte die Polizei gleich zwei Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, die augenscheinlich unter Drogeneinfluss standen.

Gegen 10:45 Uhr hielten Polizeibeamte einen 35-jährigen Kölner in einem Audi im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Rösrath an. Während der Kontrolle fielen einige Anzeichen auf, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen.

Der 35-Jährige verneinte den Drogenkonsum, ein daraufhin freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief jedoch positiv auf THC. Zwecks Blutprobenentnahme wurde der Mann einer nahegelegenen Arztpraxis zugeführt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurde vorerst untersagt.

Zur gleichen Zeit fiel Polizeibeamten auf der Hauptstraße in Overath ein 33-Jähriger aus Wölfersheim auf, der während der Fahrt deutlich sichtbar sein Mobiltelefon in der Hand hielt und auf diesem tippte. Die Beamten folgten dem Renault-Fahrer und hielten ihn in der Straße Eichen an, um ihn zu kontrollieren.

Der 33-Jährige wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Allerdings konnten die Polizeibeamten bei ihm ebenfalls deutliche Auffälligkeiten feststellen, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Einem freiwilligen Drogenvortest stimmte der Fahrer jedoch nicht zu. Er wurde durch die Polizeibeamten belehrt und zwecks Blutprobenentnahme in eine nahegelegene Arztpraxis gebracht.

Auch in diesem Fall wurde das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Beide Fahrer erwartet im Fall eines positiven Untersuchungsbefundes ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell