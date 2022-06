POL-RBK: Wermelskirchen - Trunkenheitsfahrt endet an Tankstelle

Bergisch Gladbach (ots) - Am Dienstag (07.06.) entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr ein Portemonnaie inklusive Bargeld aus einem weißen Mercedes. Der Besitzer stellte das Fahrzeug zunächst auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Lustheide ab und begab sich in eine dort ansässige Backstube. Als er wenig später ...

mehr