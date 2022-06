Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Mehrere Wertgegenstände aus VW gestohlen

Rösrath (ots)

Am Dienstag (07.06.) meldete eine 27-jährige Rösratherin gegen 05:45 Uhr einen Diebstahl aus ihrem VW, welchen sie am Vortag gegen 00:30 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Amselweg geparkt hatte.

Laut Angaben der Zeugin bemerkte sie auf dem Weg zum Auto, dass dieses nicht abgeschlossen war. Im Inneren des Fahrzeuges entwendeten die bislang unbekannten Täter zwei Handtaschen, ein IPhone sowie das Portemonnaie der 27-Jährigen inklusive Bargeld und ihrer persönlichen Ausweisdokumente. Der Gesamtwert wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Eine Sachfahndung nach den entwendeten Gegenständen wurde bereits eingeleitet. Bei Hinweisen zu dieser Tat wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell