POL-LB: Jettingen: Betrunkene Autofahrerin kollidiert mit Straßenlampe

Ludwigsburg (ots)

Ein 31-jähriger Zeuge verständigte am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr telefonisch die Polizei, da er zunächst einen lauten Knall gehört und anschließend gesehen hatte, dass eine Frau in der Herrenberger Straße in Jettingen mit ihrem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren war. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg konnte kurz darauf die 36-jährige Unfallfahrerin mit ihrem stark beschädigten Pkw Alfa an der Unfallstelle antreffen. Nachdem die Frau angab, von ihrem Handy abgelenkt gewesen zu sein und außerdem während der Fahrt eine Dose eines alkoholhaltigen Mischgetränks getrunken zu haben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille. Die 36-Jährige, die bei dem Unfall nicht verletzt wurde, musste die Streifenwagenbesatzung daher zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden am Alfa Romeo beläuft sich auf rund 8.000 Euro, der Schaden an der Straßenbeleuchtung wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

