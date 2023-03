Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: unbekannter Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen und gegebenenfalls auch Personen, die durch die rasante Fahrweise eines noch unbekannten Rollerfahrers am Donnerstag kurz nach 18.00 Uhr im Bereich der Marbacher Straße in Ludwigsburg gefährdet wurden. Eine Streifenwagenbesatzung war auf einem Feldweg von der Straße "Hungerberg" in Richtung eines Discounters in der Marbacher Straße unterwegs. Dort kam ihnen ein Rollerfahrer entgegen, der sein dunkles Zweirad plötzlich wendete und vor dem Streifenwagen davonfuhr. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass am Roller kein Kennzeichen angebracht war. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr die unbekannte Person in Richtung der Marbacher Straße und missachtete beim Abbiegen nach links in Richtung Neckarweihingen das für ihn geltende Rotlicht. Anschließend fuhr der Rollerlenker weiter in die Gämsenbergstraße. Die Streifenwagenbesatzung verlor schließlich den Sichtkontakt und musste aufgrund des vorhandenen Fahrzeug- und Personenverkehrs die Verfolgung im Bereich der Uferstraße und der Ludwigsburger Straße abbrechen. Zum Fahrer ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war und einen dunklen Helm trug. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell