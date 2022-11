Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Falsche Gärtner in Oyten

Oyten. Am vergangenen Freitag haben sich vier unbekannte Täter in der Ochtumstraße als Gärtner ausgegeben und auf diese Art und Weise ein dort wohnendes Ehepaar betrogen. Gegen 11 Uhr klingelten die vier Männer an der Haustür des Paares und boten Gartenarbeiten an. Da die Anwohner zufälligerweise tatsächlich regional ansässige und somit bekannte und vertrauenswürdige Gärtner erwartet hatten, gingen sie davon aus, dass es sich um diese handeln würde, was sich allerdings später als falsche Vermutung herausstellte. Die vier falschen Gärtner begannen ihre Arbeit stümperhaft, beendeten sie nicht und flüchteten, nachdem sie einen vierstelligen Betrag ausgezahlt bekommen hatten. Einer der vier Täter kann beschrieben werden als etwa 45-jähriger Mann mit mittellangen und mittelblonden Haaren. Er und seine drei Komplizen trugen grüne Latzhosen. Die Täter nutzten einen weißen Kastenwagen ohne Firmenaufschrift. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04207/911060 bei der Polizei Oyten zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zwei Personen verletzt

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Lilienthaler Allee wurden am Sonntag gegen 15:15 Uhr zwei junge Männer verletzt. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer fuhr aus der Straße Beim neuen Damm auf die Lilienthaler Allee ein und übersah dabei einen herannahenden, vorfahrtberechtigten 22-jährigen VW-Fahrer. Bei der folgenden Kollision erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen, die in Kliniken behandelt werden mussten. Der Gesamtschaden an den beiden Autos beträgt rund 5.000 Euro.

