POL-FR: Freiburg: Frau am Karlsplatz beraubt und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Breisach-Oberrimsingen - Am Dienstag, 23. August 2022, ging gegen 13 Uhr bei der Polizei die Mitteilung eines Brandes in einem Wohnhaus in der Kleingasse in Breisach-Oberrimsingen ein. Nach den ersten Feststellungen ist er in der Küche einer Metzgerei ausgebrochen. Durch die hinzugerufene Feuerwehr, die mit 26 Leuten im Einsatz war, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. ...

