Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verletzter Turmfalke gerettet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Maikammer (ots)

Am 06.11.2022 gegen 10:00 Uhr wird durch Anwohner in der Feldflur hinter der Aral-Tankstelle in Maikammer ein verletzter Greifvogel gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen in Mitteleuropa häufig verbreiteten Turmfalken handelte, der im Anschluss an die Terra Mater e.V. nach Lustadt zwecks Heilbehandlung übergeben werden konnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell