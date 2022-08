Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Erfolgreiche Verfolgung, Nachtragsmeldung: Zeugen gesucht

Ohlsbach (ots)

Nach der erfolgreichen vorläufigen Festnahme am Morgen des 12. Juli, sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge, soll der der Tatverdächtige auf seiner Fahrt von Haslach her durch das Fahren von Schlangenlinien mehrere entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet haben. Zeugen, die am frühen Morgen des 12.07.2022 durch die Fahrweise des Renault Clio gefährdet wurden, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 an die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg.

/rs

Ursprungsmeldung vom 12.07.2022:

Ohlsbach - Erfolgreiche Verfolgung

Ohlsbach Im Laufe des Sonntages kam es zwischen 00:15 und 15:15 Uhr nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen in Offenburg in der Senator-Borst-Straße zum Diebstahl eines grauen Renault Clio. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte das mutmaßlich entwendete Fahrzeug am Montagmorgen gegen 4:30 Uhr durch eine Streife des Polizeipräsidiums Offenburg auf der B33 gesichtet und nach Verfolgung beide Insassen, zwei Männer im Alter von 20 und 33 Jahren, vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Verfolgung fuhr der 20-jährige Fahrer des Clio gegen einen Streifenwagen und verursachte daran einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Da der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung des jungen Mannes bestand wurde, von den Polizisten die Entnahme eine Blutprobe angeordnet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag

