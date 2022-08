Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Alkoholisiert in Gewahrsam genommen

Bühl (ots)

Seine starke Alkoholisierung führte am Dienstagabend einen Mann nach einem Sturz in polizeilichen Gewahrsam. Gegen 21:15 Uhr kam der Mann am Stadtbrunnen zu Fall, was Einsatzkräfte des Rettungsdienstes auf den Plan rief. Weil sich der mit rund 2,6 Promille alkoholisierte aggressiv zeigte und den Nachhauseweg nicht mehr alleine bewältigen konnte, musst der Mann in Gewahrsam genommen werden.

/rs

