POL-OG: Hohberg, A5 - Aufgefahren

Rastatt (ots) - Was als vermeintliche Straßensperre durch einen Radfahrer der Polizei gemeldet wurde, endete für einen 61-Jährigen zur Ausnüchterung und eigenem Schutz im Polizeigewahrsam. Der Mann wurde durch einen Zeugen gegen 23:30 Uhr gemeldet, da er mit seinem Fahrrad auf dem Rheinauer Ring stand und die Straße blockierte. Wie sich herausstellte, war der Mann so stark alkoholisiert, dass er sich an seinem Rad ...

