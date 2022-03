Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit hohem Schaden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

79618 Rheinfelden, Ecke Karl-Fürstenberg-Straße / Schwedenstraße

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in der Karl-Fürstenberg-Straße an der Einmündung zur Schwedenstraße ein Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 19-jähriger Fahrer eines Ford Fiestas von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen bevor er an einem Stromverteiler, einem Verteiler der Telekom sowie einem Zaun zu stehen kam. Das Fahrzeug und die Verteilerkästen wurden dabei ganz erheblich beschädigt. Der Fahrer und seine Mitfahrer hatten sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, konnten jedoch im Verlauf der Nacht ermittelt werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde beim Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt, so dass er zur Blutentnahme gebeten und der Führerschein sichergestellt wurde. Da der Unfallhergang bislang noch nicht genau bekannt ist, werden Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

