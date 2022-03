Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Nötigung im Straßenverkehr

Freiburg (ots)

Am Montag, dem 28.02.2022, gegen 09:35 Uhr, soll es in Umkirch in der Straße Am Gansacker zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger-Paar mit Kinderwagen gekommen sein. Laut Angaben der Fußgänger soll der Fahrer eines Mini zunächst einen Transporter mit überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Daraufhin habe der Fußgänger mit einem "Daumen hoch" reagiert, was den Autofahrer angeblich dazu veranlasste, seinerseits eine provokative Geste an das Paar zu richten. Im weiteren Verlauf soll der bislang unbekannte Pkw-Fahrer sein Fahrzeug gewendet haben und zwei Mal auf die Fußgänger zugefahren sein, wobei er erst kurz vor den Personen auf dem Gehweg abgebremst haben soll. Die Polizei Breisach ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Insbesondere sucht sie nach einem jungen Mann, der sich ebenfalls als Fußgänger vor Ort befunden haben soll. Hinweise bitte unter 07667 91170.

