POL-SN: Polizei fahndet nach Täter - Wer kennt diese Person?

Schwerin (ots) - Bei einem sogenannten "dooring"-Unfall wurde am 28.08.2022 gegen 14.45 Uhr in der Paulsstadt eine 32-jährige Deutsche leicht verletzt: Die Schwerinerin befuhr mit einem Elektroroller die Straße "Zum Bahnhof" in Richtung Platz der Freiheit. Während sie an den parkenden Wagen am Fahrbahnrand vorbeifuhr, öffnete ein Fahrer unvermittelt seine ...

mehr