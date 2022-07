Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Glas-Wasser-Trick - Ältere Frau wird in ihrer Wohnung bestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mit dem sogenannten Glas-Wasser-Trick verschaffte sich am gestrigen Montag eine unbekannte Frau Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame in der Geschwister-Scholl-Straße. Während die Unbekannte die Seniorin ablenkte, betrat offenbar eine weitere Person die Wohnung und entwendete Geld.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge klopfte zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr eine Frau an der angelehnten Terrassentür der Geschädigten und betrat sodann die Wohnung. Anschließend fragte die Unbekannte nach einem Glas Wasser. Die Bewohnerin kam dem Wunsch nach und beide Frauen begaben sich in die Küche. Nach kurzer Zeit verließ die fremde Frau die Wohnung wieder.

Nachdem die Unbekannte weg war, bemerkte die Seniorin, dass ihr Schlafzimmer durchsucht worden ist und dass ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag fehlte.

Es ist davon auszugehen, dass eine weitere Person die Wohnung betrat, während die betagte Bewohnerin in der Küche abgelenkt wurde.

Die fremde Frau konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25-30 Jahre alt

- lange, schwarze, zum Pferdeschwanz gebundene Haare

- bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt mit Aufdruck

- sprach gebrochen Deutsch

Zeugen, denen die Frau bzw. eine weitere Person aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Der Glas-Wasser-Trick ist eine gängige Masche von Trickdieben, um in die Wohnungen vornehmlich älterer Menschen zu gelangen. Hierbei wird gezielt die Hilfsbereitschaft der Betroffenen ausgenutzt. Zudem machen sich die Täter den Umstand zunutze, dass Geschädigte eventuell Hemmungen haben, unhöflich zu sein.

Die Bitte der Polizei: Unterrichten und warnen Sie Ihre älteren Angehörigen, Freunde und Bekannte vor den Maschen der Täter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell