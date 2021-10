Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte in das Gemeindebüro einer Kirche in der Straße "Am Kirchplatz" einzudringen. An mehreren Türen und einem Fenster hebelten sie gewaltsam, konnten jedoch nicht ins Gebäude gelangen. Der Sachschaden liegt bei etwa 3600 Euro. Hinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell