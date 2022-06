BPOLD-B: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlichem Eingriff in den S-Bahnverkehr

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots) - Donnerstagnachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am Bahnhof Berlin-Südkreuz. Während der Angreifer unerkannt vom Bahnhof flüchtete, endete der Tag für das Angriffsopfer im polizeilichen Gewahrsam. Gegen 16:30 Uhr gerieten die beiden Männer laut Zeugenaussagen auf dem Bahnsteig am Gleis 8 zunächst in einen Streit. Im weiteren Verlauf ...

mehr