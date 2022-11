Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Roller-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Oyten. Heute, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der Straße Brillkamp (L 168) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16 Jahre alte Roller-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Ein 52 Jahre alter Fahrer eines VW war auf der L 168 in Richtung Bassen unterwegs. Die Roller-Fahrerin befuhr die Straße Köbens in Richtung L 168. Beim Einfahren in die L 168 bemerkte sie ersten Informationen zufolge den VW zu spät. Bei dem Zusammenstoß wurde die Roller-Fahrerin schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf mehrere tausend Euro beläuft. Der Roller war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell