POL-VER: ++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Landkreis Verden (ots) - ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Ottersberg. Bereits am 04.11.2022, zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr kam es in der Quelkhorner Landstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, welches unweit der Straße An den Fuhren liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und drangen so in das Wohnhaus ein. Im weiteren Verlauf ...

