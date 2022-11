Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Verkehrsunfall: Mit Laterne zusammengestoßen ++

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Verden. Am Montag, zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Walsroder Straße ein. Dieses liegt nahe der Straße Neue Wiesen. Um in das Wohnhaus zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Im weiteren Verlauf betraten die Täter das Haus und durchsuchten die Innenräume. Als die 54 Jahre alte Bewohnerin nach Hause kam, flüchteten die Täter unerkannt. Als Beute machten sie Schmuck. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Langwedel. In der Großen Straße (L 158) kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 41 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 41-Jährige war auf dem Radweg in Richtung Hauptstraße unterwegs. Als eine 53 Jahre alte VW-Fahrerin von einem Parkplatz nahe des Spiridonweges nach rechts in die Große Straße einbog, bemerkte sie ersten Informationen zufolge den Radfahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden dürfte sich zumindest auf einen hohen dreistelligen Bereich belaufen. Fahrrad und VW blieben fahrbereit.

++ Verkehrsunfall: Mit Laterne zusammengestoßen ++

Verden. An Montag, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in der Borsteler Dorfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83 Jahre alter VW-Fahrer leicht verletzt wurde.

Der VW-Fahrer war in Richtung Carl-Hesse-Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Straße ab und stieß dort mit einer Straßenlaterne zusammen. Das Fahrzeug kippte dabei auf die Seite. Der 83-Jährige konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien, sodass die Rettungskräfte ihm aus dem Fahrzeug halfen. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

