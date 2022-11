Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Unbekannte brechen in Wohnhaus ein ++

Landkreis Verden (ots)

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Ottersberg. Bereits am 04.11.2022, zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr kam es in der Quelkhorner Landstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, welches unweit der Straße An den Fuhren liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und drangen so in das Wohnhaus ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Unbekannte brechen in Wohnhaus ein ++

Ottersberg. Am 04.11.2022, zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Eichenstraße ein. Die Täter stiegen in das Wohnhaus ein, indem sie gewaltsam ein Kellerfenster öffneten. Anschließend durchsuchten die Täter die Innenräume und erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

