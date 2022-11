Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - zweite Unfallbeteiligte bisher unbekannt ++ Verkehrsunfall im Bremer Kreuz - ein Unfallbeteiligter unbekannt ++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - zweite Unfallbeteiligte bisher unbekannt ++

Thedinghausen. Am Mittwoch, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Blankenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen, wobei eine 56 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde. Die zweite Unfallbeteiligte ist bisher unbekannt.

Die 56-Jährige war mit einem Pedelec in der Blankeburger Straße auf dem Teilstück zwischen der Jahnstraße und der Syker Straße unterwegs. Ihr entgegen kam eine weitere Radfahrerin, wobei es im weiteren Verlauf zum Zusammenstoß kam. Die 56-jährige Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Pedelec der 56-Jährige entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Bei der zweiten Unfallbeteiligten soll es sich ebenfalls um eine Frau gehandelt haben, die mit einem Fahrrad unterwegs war. Diese habe die Fahrt fortgesetzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und der bisher unbekannten Unfallbeteiligten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Verkehrsunfall im Bremer Kreuz - 17-Jährige leicht verletzt - ein Unfallbeteiligter unbekannt ++

Achim. Am Mittwoch, gegen 10:40 Uhr, kam es auf der A 27 im Bremer Kreuz zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Unfallbeteiligter ist bisher unbekannt. Ein 23 Jahre alter Mann befuhr gemeinsam mit seiner 17-jährigen Beifahrerin in einem Mercedes den Parallelfahrstreifen (Anmerkung: Fahrstreifen bei den Auf- bzw. Abfahrten im Bremer Kreuz) der A 27 im Bremer Kreuz in Richtung Cuxhaven. Hinter ihm fuhr ein 64 Jahre alter Audi-Fahrer in dieselbe Fahrtrichtung.

Ein weißer VW Golf war auf der A 1 in Richtung Osnabrück unterwegs und fuhr über die Abfahrt der A 1 im Bremer Kreuz auf die A 27 in Richtung Cuxhaven auf. Als der VW Golf von der Abfahrt auf den Parallelfahrstreifen wechselte, musste der Mercedes-Fahrer stark bremsen. Der Audi-Fahrer fuhr infolgedessen auf den Mercedes auf. Ein Zusammenstoß mit dem VW Golf gab es nicht.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 17-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf insgesamt auf mehrere tausend Euro beläuft. Beide Fahrzeuge blieben Fahrbereit. Der weiße VW Golf setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun einerseits nach dem oder der bisher unbekannten Fahrer bzw. Fahrerin des VW Golf sowie nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 zu melden Ersten Informationen zufolge kam ein weißer Golf von der A 1 und befuhrt die Kreisfahrt.

++ Bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Verden. Am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Bremer Straße (B 215) nahe der Saalestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24 Jahre alter Hyundai-Fahrer leicht verletzt wurde.

Der Hyundai-Fahrer war auf der B 215 in Richtung Dauelsen unterwegs. Vor ihm fuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer in dieselbe Fahrtrichtung. Dass der VW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte der 24-Jährige ersten Informationen zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Hyundai-Fahrer leicht verletzt, der Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf 5.000 EUR beläuft. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

++ 56-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Oyten. Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Straße Oyterdamm (L 168) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 56 Jahre alter Mercedes-Fahrer leicht verletzt wurde.

Der Mercedes-Fahrer befuhr die L 168 in Richtung Oyten - Zentrum. Dass er verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte ersten Informationen zufolge ein 19-Jähriger, der ebenfalls mit einem Mercedes hinter dem 56-Jährigen fuhr, zu spät. Der 19-Jährige fuhr auf das Heck des 56-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 56-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf über 15.000 EUR beziffern.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr, kam es zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten, der in der Straße Haslah, nahe der Straße Aßberg, aufgestellt ist. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam den Zigarettenautomaten. Nach derzeitigem Stand erbeuteten sie Zigaretten und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Von Fahrbahn abgekommen - Fahrzeugführer alkoholisiert ++

Ritterhude. Am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf der Oslebshauser Landstraße (L 151) ein Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger kam von der Fahrbahn ab. Er blieb unverletzt. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann alkoholisiert war.

Der 53-Jährige war mit seinem Renault auf der L 151 in Richtung Ritterhude - Zentrum unterwegs. Nahe der Straße Hindenburgdeich kam der Renault-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Pfeiler der Brücke über die Hamme zusammen. Bei dem Verkehrsunfall blieb der Renault-Fahrer unverletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, wobei sich der Sachschaden insgesamt auf 8.000 EUR beziffern lässt. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht.

Im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,7 Promille. Infolgedessen musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeibeamten stellten weiterhin seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

