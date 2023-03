POL-LB: Ludwigsburg: Erwachsene geraten auf Spielplatz aneinander

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 06:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Schlieffen- und Mörikestraße in Ludwigbsurg zu einem Unfall. Eine 46-jährige BMW-Fahrerin war aus Richtung Gänsfußalle kommend in der Mörikestraße unterwegs. Eine 56-Jährige fuhr mit ihrem VW die Schlieffenstraße in Fahrtrichtung Schwieberdinger Straße entlang. Im Bereich der Kreuzung bog die 46-Jährige links in die ...

mehr