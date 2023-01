Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung; Bagger gestohlen; Baucontainer aufgebrochen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Hoher Schaden nach Sachbeschädigung (Zeugenaufruf)

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro hat ein Unbekannter an einem Baukran an der Baustelle in der Ulmer Straße angerichtet. Wie erst jetzt entdeckt worden ist, kletterte der Täter in der Zeit zwischen dem 22.12.2022 und dem 9.01.2023, 9.30 Uhr, auf den etwa 45 Meter hohen Baukran. Dort schlug er die Verglasung der Kanzel ein. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Allerdings drang im genannten Zeitraum Nässe in die Kanzel ein, die zu dem enormen Sachschaden geführt hat. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): Bagger gestohlen (Zeugenaufruf)

Einen orange-schwarz lackierten Minibagger haben Unbekannte zwischen Freitag, 23.12.2022, und Montag, 10.30 Uhr, vom Gelände des Friedhofs in der Eichendorffstraße gestohlen. Das Gerät vom Typ Case CX26B, auf dem Firmenaufkleber und -aufschriften angebracht waren, war dort innerhalb eines Bauzauns abgestellt. Der Wert der Maschine beläuft sich auf rund 22.000 Euro. Der Polizeiposten Berkheim-Zollberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Zeugenhinweise. (rn)

Ostfildern (ES): Baucontainer aufgebrochen

Mehrere Baucontainer auf zwei Baustellen in Scharnhausen sind zwischen Donnerstag, 22.12.2022, und Montag aufgebrochen worden. Aus einem Container in der Ostlandstraße entwendeten die Diebe unter anderem drei Leitern. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zwei weitere Container hielten den Einbruchsversuchen offenbar stand. Auch in der Jahnstraße verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Baustellencontainer und entwendete daraus Maschinen im Wert von rund 10.000 Euro. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (rn)

Nürtingen (ES): Vorrang missachtet

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag ereignet hat. Um 10.55 Uhr befuhr der 85 Jahre alte Lenker eines VW Golf die Weberstraße und bog an der Kreuzung zur Walter-Rauch-Straße in diese nach links ein. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Smart, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 24-jährige Smart-Lenkerin erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste ebenso wie der leicht verletzte Unfallverursacher durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (ff)

Ammerbuch (TÜ): Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Am Montagmorgen ist es auf der B 296 zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen gekommen. Gegen 07.30 Uhr befuhr der 19 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz die Bundesstraße von Entringen kommen in Richtung Pfäffingen. Am Ortseingang Pfäffingen fuhr er auf einen verkehrsbedingt stehenden Skoda auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrspur geschoben wurde. In der Folge krachte der Unfallverursacher mit seinem Pkw noch in das Heck eines Audi, welcher vor dem Skoda ebenfalls aufgrund des Rückstaus angehalten hatte. Der 57 Jahre alte Skoda-Fahrer, seine 16-jährige Mitfahrerin sowie die 23-jährige Lenkerin des Audi erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz war, zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Der 19-jährige Verursacher blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort tätig. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an welchen Sachschaden in Höhe von circa 32.000 Euro entstand, musste die Fahrbahn der B 296 bis gegen 09.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (ff)

Dußlingen (TÜ): Falschfahrer auf B27 (Zeugenaufruf)

Nach einem bislang unbekannten Falschfahrer, der am Montagmorgen auf der B27 zwischen Dußlingen und Derendingen einen Verkehrsunfall verursacht und mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, fahndet die Verkehrspolizei Tübingen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrer eines weißen Kleinwagens, bei dem es sich um einen VW Polo oder up! gehandelt haben könnte, kurz vor 6.40 Uhr auf der Bundesstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Tübingen. Ein auf der B27 ordnungsgemäß auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dußlingen fahrender 27 Jahre alter Mann erkannte das entgegenkommende Fahrzeug und wich, um eine Frontalkollision zu verhindern, mit seinem Audi A4 auf die rechte Fahrspur aus. Hierbei touchierte er den dort fahrenden Dacia Duster eines 44-Jährigen. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Der Rettungsdienst war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt und untersuchte eine Autofahrerin, die dem Falschfahrer ebenfalls ausweichen musste und unter Schock stand. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten weißen Kleinwagen oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell