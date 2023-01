Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ostfildern (ES): Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Tankstelle in Ostfildern-Ruit festgenommen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Ostfildern-Ruit am Samstagabend (07.01.2023) ist es der Polizei gelungen, einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge betrat gegen 21.30 Uhr eine vermummte Person die Tankstelle und forderte die dortige Angestellte unter Drohung mit einer Axt auf, dem Mann Bargeld auszuhändigen. Im Anschluss flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß. Verletzt wurde die Angestellte nicht.

Ein Zeuge, der den Tatverdächtigen beim Verlassen des Verkaufsraumes wahrnahm, verfolgte diesen noch für kurze Zeit. Bei den anschließenden umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte der Beschuldigte in Ruit widerstandslos festgenommen werden.

Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen fanden und beschlagnahmten die Beamten mehrere hundert Euro Bargeld, bei dem es sich zumindest zum Teil um das Diebesgut aus der Tankstelle handeln dürfte. Die Maskierung und die Axt konnten bislang nicht aufgefunden werden.

Der polizeibekannte 29-jährige deutsche Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag (08.01.2023) dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Justizvollzuganstalt überstellt.

