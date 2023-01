Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, kleinere Brände, Reitunfall, Verkehrsgefährdung

Reutlingen (ots)

Straßenverkehrsgefährdung / Verkehrsunfallflucht

In der Nacht zum Samstag ist eine deutlich alkoholisierte Fahrzeuglenkerin von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Um 01.25 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass auf der B 28 in Fahrtrichtung Tübingen auf Höhe Ausfahrt Betzingen ein silberner VW Golf in Schlangenlinien fahren würde. Der Anrufer musste aufgrund der Fahrweise ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Fahrzeug, das von einer 52-jährigen Frau gelenkt wurde, konnte in Kusterdingen von einer Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Das Fahrzeug wies frische Unfallbeschädigungen auf. Eine Absuche nach einer Unfallstelle verlief bislang negativ. Die Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben.

Metzingen (RT): Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, ist ein 22-jähriger Mann in eine unbewohnte Immobilie in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich zunächst Zugang zum Grundstück, indem er einen Zaun und eine Hecke überstieg. Über ein von ihm eingeschlagenes Fenster stieg der Täter in das Haus ein. Der gesamte Einbruchsvorgang konnte von einem aufmerksamen Passanten beobachtet werden, der sofort die Polizei anrief. Der 22-jährige Täter konnte von den eintreffenden Streifenwagenbesatzungen noch im Objekt vorläufig festgenommen werden. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls gerichtlich für die Tat verantworten muss.

Münsingen (RT): Einbruch in Werkstatt

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag gewaltsam in eine Werkstatt in einem Münsinger Industriegebiet eingebrochen. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten und entwendeten ein Kfz-Diagnosegerät im Wert von ca. 6.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach.

Hohenstein (RT): Reitunfall

Mit schweren Verletzungen ist eine 20-jährige Reiterin nach einem Unfall am Freitagmittag in eine Klinik geflogen worden. Kurz vor 13.00 Uhr stieg eine Ponystute in einer Reithalle nahe Ödenwaldstetten unvermittelt hoch und stürzte auf die 20-jährige erfahrene Reiterin, sodass diese nach notärztlicher Erstbehandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Es bestand keine Lebensgefahr. Das Pony blieb unverletzt.

Esslingen (ES): Festnahme mutmaßlicher Altkleider-Diebe

Vier Tatverdächtige sind am Freitagmittag vorläufig festgenommen worden, nachdem sie Altkleider aus zwei in der Dresdener Straße stehenden Container entwendet hatten. Gegen 13.00 Uhr teilte eine aufmerksame Zeugin mit, dass sie beobachteten konnte, wie sich vier Personen an den Altkleidercontainern zu schaffen machten, hieraus Kleidungsstücke entwendeten und anschließend mit Fahrrädern flüchteten. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die vier Männer und Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 37 Jahren, auf welche die Täterbeschreibung zutraf, durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das in ihren Rucksäcken aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen.

Denkendorf (ES): Mülltonnen angezündet (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Samstag ist es in Denkendorf zum Brand mehrerer auf der Straße stehender Mülltonnen gekommen. Gegen 00.45 Uhr erfolgte durch einen Zeugen die erste Mitteilung über eine in der Gerhart-Hauptmann-Straße brennende Mülltonne. In der Folge wurden bis gegen 02.50 Uhr insgesamt drei weitere brennende Mülltonnen in der Albrecht-Bengel-Straße sowie auf dem Spielplatz Berkheimer Straße festgestellt. Die Feuerwehr Denkendorf, welche mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Brände, bei welchen glücklicherweise nur geringer Sachschaden entstand. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung mehrerer Streifenwagenbesatzungen verlief ergebnislos. Der mutmaßliche Brandstifter soll männlich, circa 180 cm groß gewesen sein und eine schwarze Jacke mit grauer Kapuze sowie weiße Schuhe getragen haben. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 0711/70913 zu melden.

Filderstadt (ES): Einbruch

Zwischen Samstagmittag, 31.12.2022, und Freitagvormittag, 06.01.2023, ist in Filderstadt in der Heinrich-Hermann-Straße eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter hebelten die Seitentür einer dort ansässigen Firma auf und gelangten so in das Innere. Im Gebäude wurden mehrere Schränke und Büros nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe und mehrere Briefmarken. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort die Spuren.

Rottenburg (TÜ): Brand von Holzstapeln (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend sind im südlichen Waldbereich bei Oberndorf gegen 18.54 Uhr zwei Holzstapel nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei mutwillig in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr wurde durch einen Zeugen alarmiert. Bei deren Eintreffen stand das Holz, das nur wenige Meter voneinander entfernt in zwei Stapeln gelagert war, in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und mehreren Streifenwagenbesatzungen nach verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen im Bereich gefahndet. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07472/98010 entgegen.

Ammerbuch (TÜ): Einbruch in Gaststätte (Zeugenaufruf)

Am Freitag ist es in einer Gaststätte in der Nagolder Straße zu einem Einbruch gekommen. Zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr verschaffte sich die unbekannte Person über den Eingang des Mehrfamilienhauses gewaltsam Zugang zum Gaststättenraum und durchsuchte diesen. Hierbei wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07472/98010 entgegen.

