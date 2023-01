Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Exhibitionist; Einbruch

Reutlingen (ots)

Neckartailfingen (ES): Stopp-Stelle überfahren

Zu erheblichen Verkehrsbehinderung auf der B312 zwischen Aichtal und Metzingen hat ein schadensträchtiger Verkehrsunfall geführt, den eine 65-Jährige am Donnerstagvormittag auf Höhe der Auffahrt Neckartailfingen verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte die Frau gegen 9.25 Uhr mit ihrem Toyota Aygo von Neckartailfingen kommend, auf die Bundesstraße in Richtung Metzingen auffahren. Dabei missachtete sie jedoch die Verkehrszeichen und fuhr ungebremst in die Bundesstraße ein. Ein auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße in Richtung Metzingen fahrender 55-jähriger Sattelzugfahrer versuchte noch durch eine Notbremsung eine Kollision zu vermeiden. Dadurch geriet er mit seinem tonnenschweren Fahrzeug leicht nach links auf die Gegenfahrbahn. Nachfolgend kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Sattelzug, dem Toyota und einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel Insignia eines 63-Jährigen. Dabei wurde der Opel-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 10.40 Uhr voll gesperrt werden, was zu erheblichen Rückstaus in beide Fahrtrichtung führte. (cw)

Filderstadt (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der am Donnerstagvormittag eine junge Frau während einer Busfahrt belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Der Mann stieg gegen 9.15 Uhr an der Haltestelle Lailensäckerstraße in Plattenhardt in den Bus der Linie 814, setzte sich neben die 19 Jahre alte Frau und verwickelte diese in ein Gespräch. Dabei entblößte er sein Glied. An der Haltestelle Tübinger Straße in Bernhausen verließ der Mann den Bus und flüchtete. Die Geschädigte erstatte anschließend Anzeige. Der Exhibitionist wird als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß mit dunklem Teint beschrieben. Er soll schwarze Haare und schwarze Augen haben. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke und einer dunkelgrünen Hose. Zudem trug er eine weiße FFP2-Maske. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/7091-3. (rn)

Deizisau (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in Deizisau ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 23 Uhr und 14 Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchte er Räume und Inventar und machte sich mit Bargeld aus dem Staub. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (sm)

