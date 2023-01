POL-RT: Auseinandersetzung; Unfallflucht; Einbruch; Geldautomat gesprengt; Brand

Polizeipräsidium Reutlingen

Auseinandersetzung in Gaststätte

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in der Bahnhofstraße. Den ersten Ermittlungen zufolge soll es gegen 22 Uhr in einer dortigen Gaststätte zwischen einer 53-Jährigen und einem 37 Jahre alten Bekannten zu einem Handgemenge gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll die 53-Jährige den Mann mit einem Glas getroffen haben, worauf dieses zerbrach und ihm eine blutende Verletzung zufügte. Der 37-Jährige musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 53-Jährige wurde zum Polizeirevier transportiert, das sie nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Die Ermittlungen dauern an. (rn)

Deizisau / Plochingen (ES): Unfall verursacht und weitergefahren

Den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache hat ein 25-Jähriger am Mittwochabend in Deizisau einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem C-Klasse-Mercedes zunächst auf der B10 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs und fiel einem Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise, zum Teil in Schlangenlinien, auf. Nachdem er in Deizisau die Bundesstraße verlassen hatte, prallte er in der Silcherstraße gegen eine am Fahrbahnrand geparkte Mercedes A-Klasse. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr er mit seinem ebenfalls beschädigten Wagen weiter. Nach der Otto-Konz-Brücke in Plochingen konnte der Fahrer durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Er war nicht verletzt und musste vor Ort auch nicht ärztlich versorgt werden. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden an beiden Mercedes wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (sm)

Plochingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Eine böse Überraschung erlebte eine Familie bei der Rückkehr aus dem Urlaub. Ein Unbekannter war in der Zeit zwischen dem 24.12.2022 bis Mittwochabend, 23 Uhr, in das Einfamilienhaus im Landskrona Weg eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Haus und durchwühlte in der Folge in zahlreichen Räumen die Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (cw)

Rottenburg-Hailfingen (TÜ): Geldausgabeautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Den Geldausgabeautomaten eines Geldinstitutes in der Hadolfinger Straße haben Unbekannte am Donnerstagmorgen gesprengt und ausgeräumt. Gegen vier Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Sie entdeckten zwei Unbekannte vor dem Gebäude, die kurz darauf in ein Fahrzeug, in dem eine weitere Person saß, einstiegen und in Richtung Ammerbuch-Reusten flüchteten. Wie sich herausstellte, hatten die Männer den Geldautomaten an der Außenwand des Mehrfamilienhauses, in dem sich auch ein Ladengeschäft befindet, mittels eines Sprengsatzes aufgesprengt und das Bargeld mitgenommen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verliefen bislang erfolglos. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Durch die Wucht der Detonation wurde die Außenwand des Gebäudes so schwer beschädigt, dass die Hausbewohner vorsichtshalber evakuiert und vorläufig anderweitig untergebracht wurden. Erste, vorläufige Schätzungen beziffern den Gebäudeschaden auf mindestens 70.000 Euro. Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und das Kriminalkommissariat Tübingen haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Im Zusammenhang mit der Tat werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden aufgefordert, die in den vergangenen Tagen festgestellte Aufbrüche der Polizei zu melden. Möglicherweise wurde dort vor der Tat fremde Fahrzeuge untergestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660, das Polizeirevier Rottenburg, Telefon 07472/98010 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Balingen-Engstlatt (ZAK): Brand einer Trafostation

Aufgrund eines technischen Defekts ist es ersten Erkenntnissen nach am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr, zum Brand einer Trafostation in der Mühlsteigstraße gekommen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte die Trafostation, die die Feuerwehr im Anschluss kontrolliert abbrennen ließ. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Ersten Erkenntnissen nach war es zu keinem Blackout gekommen. Während des Einsatzes mussten mehrere Straßen im Gewerbegebiet Grund gesperrt werden. (ms)

