Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Stromaggregat von Baustellengelände in Lürrip gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Diebe sind zwischen Freitag, 9. Dezember, und Montag, 12. Dezember, in einen Container an einer Baustelle an der Lürriper Straße eingebrochen. Sie entwendeten dabei ein Stromaggregat.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entdeckte ein Mitarbeiter einer Baufirma am Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, eine beschädigte Stahltür an einem Container auf dem Gelände. Das darin befindliche Stromaggregat fehlte. Nach Angaben des Mitarbeiters stand das Gerät am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, noch in dem unbeschädigten verschlossenen Container.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/ oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell