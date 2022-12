POL-MG: Einbruch in Kindertagesstätte

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 11. Dezember, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Ladenlokal an der Hindenburgstraße und in ein Geschäft an der Hugo-Preuß-Straße verschafft. In beiden Fällen schlugen die Täter Scheiben ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. An der Hugo-Preuß-Straße fand der Einbruch zwischen 19.30 und 22.30 Uhr statt. Die Unbekannten entwendeten einen dreistelligen ...

