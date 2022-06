BPOL NRW: Hoher finanzieller Schaden abgewendet - Bundespolizei beanzeigt falsche Autoverkäufer

Kleve - Weeze (ots) - Am 31.05.2022 um 08:30 Uhr wurde ein 31-jähriger Kroate bei der Ausreisekontrolle am Flughafen Weeze für den Flug nach Zagreb - Kroatien vorstellig. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen wurde eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Regensburg bekannt. Hiernach wurde er im Jahr 2021 wegen ...

mehr