Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreister Mountainbike Diebstahl

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 09.10.2021 auf den 10.10.2021, zwischen 21:00 und 02:00 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter in der Bismarckstraße ein blau-gelbes Mountainbike der Marke Conway entwendet. Das Fahrrad hat sich zu dem Tatzeitpunkt vor dem Café Bistro ,,Le Journal'' befunden. Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise bezüglich des Verbleibs des Fahrrads. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.

