Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Gefährliches Überholmanöver; Wohnungseinbrüche; Brand

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Storlachstraße / Carl-Diem-Straße ereignet hat. Ein 101-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit seinem motorisierten, dreirädrigen Krankenfahrstuhl auf der Storlachstraße unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich mit der Carl-Diem-Straße geradeaus in Richtung Tannenbergstraße überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Peugeot 207. Dessen 52-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam, in deren Folge der Krankenfahrstuhl umkippte und der Fahrer auf die Fahrbahn stürzte. Dabei erlitt der Senior lebensgefährliche Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Pfronstetten (RT): Gefährliches Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter Telefon 07121/9918-0 nach Zeugen beziehungsweise einem Geschädigten zu einem gefährlichen Überholmanöver am Dienstagabend auf der B 312. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 18.10 Uhr mit einem 4er BMW die Bundesstraße von Pfronstetten herkommend in Richtung Oberstetten. Hierbei wollte er trotz Gegenverkehr einen gelben Lastwagen überholen. Eine entgegenkommende, 60 Jahre alte Opellenkerin konnte nur durch ein Ausweichmanöver ins Bankett einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der BMW-Fahrer brach seinen Überholvorgang ab und kollidierte beim Einscheren mit dem Lkw. Hierbei entstand an seinem Wagen ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Der Lenker des gelben Lastwagens fuhr ohne anzuhalten weiter. An diesem dürften blaue Lackantragen im linken Heckbereich vorhanden sein. (ms)

Altbach (ES): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Altbach verletzt worden. Ein 34-Jähriger war gegen 15.50 Uhr mit einem Ford Transit auf der Esslinger Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr er im stockenden Verkehr auf den vorausfahrenden Dacia Logan einer 35 Jahre alten Frau auf. Beide zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Wohnungseinbrüche

In ein Einfamilienhaus im Hinterer Holzweg im Stadtteil Rüdern ist ein Unbekannter am Dienstagabend eingebrochen. Zwischen 17.50 Uhr und 18.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Balkontüre im ersten Obergeschoss auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchwühlte er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Dabei dürften ihm nach ersten Erkenntnissen Sammlermünzen und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert in die Hände gefallen sein. Möglicherweise ein und derselbe Einbrecher versuchte zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr nur wenige Meter weiter in ein weiteres Einfamilienhaus in der gleichen Straße einzubrechen. Auch hier versuchte der Täter gewaltsam über ein Fenster auf der Gebäuderückseite ins Haus zu gelangen, ließ aber dann von der Tat ab und flüchtete. Das Polizeirevier Esslingen hat in beiden Fällen mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nehren (TÜ): Einbrecher unterwegs

Auf bislang ungeklärte Weise ist in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in der Kappelstraße in Nehren eingebrochen worden. In der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Dienstag, 15.20 Uhr, durchwühlte ein bislang unbekannter Täter in mehreren Etagen die Schränke nach Wertsachen. Hierbei erbeutete er Bargeld, Münzen sowie Goldbarren im Wert von mehreren tausend Euro. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat der Polizeiposten Gomaringen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Toaster in Brand geraten

Die Rettungskräfte mussten am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Erzherzog-Albrecht-Straße in Rottenburg ausrücken. Durch eine unsachgemäße Nutzung war kurz vor 2.30 Uhr ein Toaster in der Erdgeschoßwohnung eines 61-Jährigen in Brand geraten. Durch eine kurz darauf eintreffende Streifenwagenbesatzung konnten das Gerät sowie ein brennendes Holzstück ins Freie gebracht und gelöscht werden. Der Brandverursacher wurde im Anschluss aus seiner Wohnung geholt und vom Rettungsdienst untersucht. Er war unverletzt geblieben, musste jedoch in eine Fachklinik eingewiesen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an den Brandort ausgerückt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. (ms)

